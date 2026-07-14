Agrigento, bomba artigianale esplode davanti casa di un pregiudicato: ferito
n ordigno di origine artigianale è esploso nei pressi del centro di Agrigento, di fronte al domicilio di un cittadino gambiano già noto alle Forze dell’Ordine. L’esplosione, avvenuta in via Degli Svevi, ha mandato in frantumi gli infissi dello stabile, gettando nel panico i residenti limitrofi.
L’esplosione e il ferimento
A causa della vicinanza al sito dell’esplosione, l’uomo ha riportato una ferita alla gamba che ha reso necessario il trasferimento, da parte dei sanitari del 118, al Pronto Soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio.
L’intervento di polizia e vigili del fuoco
Ad intervenire sul luogo anche gli agenti di polizia e una squadra dei vigili del fuoco, impegnati a rintracciare i rilievi e a mettere in sicurezza l’area. Ancora in corso, invece, le indagini atte a identificare gli autori dell’attentato.
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