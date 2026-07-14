Convegno sulla sicurezza antincendio nelle strutture sanitarie

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Martedì 14 luglio si terrà a Grugliasco (Strada del Barocchio 71,Grugliasco (TO)), il convegno nazionale “La sicurezza antincendio nelle strutture sanitarie: stato dell’arte, adeguamento normativo e gestione del rischio negli ospedali” organizzato dalla Direzione Regionale dei Vigili del fuoco del Piemonte, con il patrocinio della Regione Piemonte e degli Ordini e Collegi professionali del Piemonte.

Il convegno farà un bilancio dello stato dell’arte dell’adeguamento antincendio delle strutture sanitarie alla regola tecnica di prevenzione ma anche sulla pianificazione di emergenza e sulla gestione dell’esercizio durante i lavori, sulla continuità operativa e sugli oneri economici degli adeguamenti. L’evento sarà un importante momento di dibattito e confronto a cui interverranno i vertici del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, della Regione Piemonte, dell’ASL di Torino, di INAIL, di rappresentanti e gestori delle strutture sanitarie piemontesi, unitamente ad altri ospiti d’eccezione.

Il convegno si terrà martedì 14 luglio 2026, dalle ore 9.00 alle 13.30 presso la Sala Conferenze della Direzione Regionale dei Vigili del fuoco del Piemonte. L’evento potrà essere seguito su www.vigilfuoco.tv inquadrando il QR-Code riportato sulla locandina.