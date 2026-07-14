Incendio a Tortoreto, a fuoco deposito di rotoballe: vigili del fuoco al lavoro

Un incendio ha interessato nel pomeriggio un deposito di rotoballe in località Cavatassi, nel comune di Tortoreto. Le fiamme, alimentate dal vento, si sono estese anche a sterpaglie e hanno minacciato una rimessa agricola con mezzi e attrezzature. I Vigili del Fuoco di Nereto sono intervenuti con il supporto di una seconda squadra da Teramo, autobotti e carro aria. Sul posto il Direttore delle Operazioni di Spegnimento ha coordinato le attività per contenere il rogo.

L’intervento ha evitato che le fiamme raggiungessero una vicina abitazione e un serbatoio di gasolio agricolo. Collaborazione anche dei volontari AIB della CIVES di Teramo con mezzi antincendio. Le squadre sono ancora impegnate nelle operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area.

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