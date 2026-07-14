Roma, il Capo Dipartimento firma la nuova Lettera circolare che regolamenta la pratica sportiva nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

VIGILI DEL FUOCO

Il Capo Dipartimento, Prefetto Attilio Visconti, ha firmato la Lettera circolare che, a partire dal 14 luglio 2026, ammodernerà e regolamenterà, nel rispetto delle normative vigenti, la pratica dell’attività sportiva di tutto il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

La nuova Lettera circolare, in ottemperanza in primis all’Art. 38 del Regolamento di servizio, ha lo scopo di promuovere l’esercizio della pratica sportiva da parte del personale, al fine di consentire la preparazione ed il recupero psico-fisico, necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali; promuove, inoltre, lo sviluppo dell’attività agonistica di alto livello, svolta dagli atleti del Gruppo Sportivo VV.F. Fiamme Rosse, al fine di accrescere il prestigio dell’istituzione ed il patrimonio sportivo nazionale; favorisce, infine, le attività sportive dilettantistiche dei giovani tesserati per le sezioni agonistiche giovanili dei GG.SS.VV.F. sul territorio, al fine di avvicinarli alle attività del Corpo Nazionale.

https://www.ilfaroinrete.it/wp-content/uploads/2026/07/lettera-circolare-13436-del-14-luglio-2026.pdf