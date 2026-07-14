mercoledì, Luglio 15, 2026
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Vigili del fuoco

San Giuliano, incendio in un palazzo di via Repubblica

Il Faro

Un incendio è scoppiato intorno alle 17.30 in un palazzo di cinque piani, facendo scattare l’intervento dei vigili del fuoco. Non si registrano feriti. Le fiamme sono divampate per cause ancora in corso di accertamento in via Repubblica. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per domare il rogo e mettere in sicurezza l’edificio.

Al momento delle operazioni lo spegnimento era ancora in fase di completamento e non era stato ancora possibile stabilire l’origine dell’incendio. I primi controlli hanno però escluso la presenza di persone all’interno dell’area interessata dalle fiamme, evitando conseguenze per i residenti. Terminata la bonifica, i tecnici effettueranno i rilievi necessari per accertare le cause del rogo e verificare l’entità dei danni riportati dallo stabile.

https://www.ilcittadino.it/stories/sudmilano/san-giuliano-incendio-in-un-palazzo-di-via-repubblica-o_205823_96/

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