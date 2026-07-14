Sicurezza e territorio: il sindaco incontra il nuovo comandante dei Vigili del fuoco Luca Verna

VIGILI DEL FUOCO

“Il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Sassuolo è un presidio di sicurezza indispensabile, in servizio 24 ore al giorno, una colonna portante per la tutela dei nostri cittadini e per la tenuta dell’intero distretto ceramico.” Con queste parole il Sindaco di Sassuolo, Matteo Mesini, ha accolto questa mattina in Municipio l’ingegner Luca Verna, nuovo Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena, in servizio dalla fine dello scorso giugno. L’incontro è stato l’occasione per fare il punto sulle principali tematiche legate alla sicurezza del territorio e per confermare la piena collaborazione tra l’Amministrazione comunale e il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Al centro del confronto, il valore strategico del distaccamento di Sassuolo, presidio operativo attivo 24 ore su 24 e punto di riferimento essenziale per la sicurezza del comprensorio e del distretto ceramico. Nel corso del colloquio, il Comandante Verna ha ribadito l’importanza della rete dei presidi territoriali e dei comandi distaccati, evidenziando il ruolo centrale della sede di Sassuolo nel sistema provinciale dei soccorsi. “La sicurezza – ha dichiarato il Comandate Luca Verna – si costruisce attraverso il lavoro di squadra e il dialogo continuo con le amministrazioni del territorio. Il distaccamento di Sassuolo rappresenta un presidio strategico per l’intero comprensorio e intendiamo proseguire nel percorso di valorizzazione della sede e delle sue professionalità, consolidandone il ruolo anche in prospettiva futura, al servizio dei cittadini e del sistema produttivo”.

Nel corso della sua ultratrentennale carriera, l’ingegner Verna ha ricoperto incarichi di grande responsabilità in diverse sedi del Paese, prendendo parte alla gestione di alcune delle più rilevanti emergenze nazionali, tra cui la direzione tecnica delle operazioni di soccorso in occasione della tragedia di Rigopiano. “La sinergia tra le istituzioni locali e i Vigili del Fuoco è fondamentale per garantire risposte rapide ed efficaci alle esigenze del territorio – ha dichiarato il Sindaco Matteo Mesini – sapere che il nuovo Comandante considera il distaccamento di Sassuolo un presidio strategico da consolidare e valorizzare rappresenta un segnale importante per la nostra comunità. Continueremo a lavorare insieme affinché questa sede possa essere sempre più forte e adeguata alle esigenze di un territorio complesso, dinamico e strategico come il nostro”.

L’incontro si è concluso con l’impegno condiviso a mantenere un dialogo costante e a rafforzare la collaborazione sui temi della prevenzione, della sicurezza e della protezione civile, nella consapevolezza che il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Sassuolo rappresenta un presidio essenziale per la tutela dei cittadini, delle imprese e dell’intero distretto ceramico.