VIDEO – Un aereo impegnato nelle operazioni di spegnimento dell’incendio di Gold Mountain si è schiantato vicino a Ouray. – Morto il pilota

OURAY, Colorado — Domenica sera, un velivolo impegnato nelle operazioni di spegnimento dell’incendio “Gold Mountain”, nei pressi di Ouray, è precipitato nel bacino idrico di Silver Jack, nella parte sud-occidentale della contea di Gunnison; lo hanno reso noto le autorità.



Il corpo del pilota — che si ritiene fosse l’unica persona a bordo — è stato recuperato dal bacino nella tarda serata di domenica dalla squadra di sommozzatori dell’ufficio dello sceriffo della contea di Montrose, come comunicato in una nota dall’ufficio dello sceriffo della contea di Gunnison.



I funzionari dello sceriffo hanno dichiarato che la salma sarà trasferita presso l’ufficio del medico legale della contea di Gunnison e che non verranno divulgate ulteriori informazioni fino a quando i familiari del pilota non saranno stati informati dell’accaduto.

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