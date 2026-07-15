VIDEO – Bitonto, brucia Lama Balice. Ore di lavoro dei Vigili del Fuoco per domare le fiamme

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Un vasto incendio è divampato la notte del 15 luglio, intorno alle 2, all’interno di Lama Balice, nel territorio di Bitonto, in un tratto compreso tra il vecchio macello e Chianchierello. Un tratto che attraversa il centro urbano e, dunque, a ridosso di alcune abitazioni. Ci sono volute ore e ore prima che il rogo fosse completamente spento. Intorno alle 10.30 i Vigili del Fuoco, intervenuti con la Polizia Locale, sono riusciti a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’area. Sterpaglie e i tanti rifiuti abbandonati presenti in un’area di proprietà comunale hanno aggravato la situazione. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare, ma l’origine è probabilmente dolosa, visto che il rogo si è sviluppato nelle ore notturne. Sul posto, a supporto dei Vigili del Fuoco, anche i volontari di Murgiae Odv, in qualità di responsabili del servizio antincendio boschivo del parco di Lama Balice.

https://telesveva.it/cronaca/bitonto-brucia-lama-balice-ore-di-lavoro-dei-vigili-del-fuoco-per-domare-le-fiamme/