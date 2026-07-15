mercoledì, Luglio 15, 2026
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Vigili del fuoco

In fiamme dieci ettari di foresta e macchia mediterranea

Il Faro
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l lavoro dei volontari delle Giacche Verdi di Vico del Gargano, insieme a tutte le altre organizzazioni presenti, non è bastato a impedire l’avanzata dell’incendio che ieri pomeriggio ha mandato in fumo oltre dieci ettari di macchia Mediterranea con pini d’Aleppo pluricentenari nella Pineta Marzini, l’area boschiva di San Menaio. Ci sono volute quasi 5 ore ed oltre 30 lanci di acqua da parte dei canadair per domare le fiamme. Rogo che, per chi indaga,  è quasi certamente di natura dolosa. Sempre nella giornata di ieri numerosi fronti d’incendio hanno interessato anche le campagne tra Sannicandro e Cagnano Varano. Un fattore di rischio aggiuntivo è rappresentato dalle temperature roventi che si registreranno nei prossimi giorni.

Intervista a Enzo Zaffarano presidente Giacche Verdi

https://www.rainews.it/tgr/puglia/video/2026/07/fiamme-macchia-mediterranea-dcff483c-9119-4b6f-bed2-8e1c4e19be2c.html

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