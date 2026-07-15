Incendio in un uliveto, fiamme alte fino a venti metri: paura per le abitazioni

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TARANTO – Diverse squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute nel pomeriggio di mercoledì 15 luglio in via Unità d’Italia, dove un incendio di vaste dimensioni ha richiesto un intenso lavoro per contenere l’avanzata delle fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Il rogo si è sviluppato all’interno di un terreno agricolo, coinvolgendo un uliveto e una vasta porzione di canneto. Le condizioni meteo, caratterizzate dal forte caldo e dal vento, hanno favorito una rapida espansione dell’incendio, con colonne di fuoco visibili anche a notevole distanza e alte fino a circa venti metri.

L’attenzione dei soccorritori si è concentrata soprattutto sulle abitazioni presenti nelle vicinanze, per evitare che il fronte dell’incendio potesse raggiungerle.

Le operazioni di spegnimento e bonifica sono andate avanti per diverse ore. Al momento non risultano persone coinvolte o ferite.

Per consentire ai mezzi di soccorso di operare senza ostacoli, è stato raccomandato ai cittadini di non avvicinarsi all’area interessata dall’incendio.