Precipita da un salto di rocce, la tragica scoperta dopo una notte di ricerche

Spread the love

Sono durate tutta la notte le operazioni per individuare un’escursionista dispersa nel comune di Groscavallo nelle Valli di Lanzo nel Torinese. Alle prime luci dell’alba le squadre di ricerca, con tecniche alpinistiche, si sono portate sulle coordinate individuando il corpo della donna, presumibilmente precipitata dal salto di rocce sovrastante.

Le operazioni erano iniziate ieri sera, 14 luglio, intorno alle 21 quando la struttura ricettiva in cui la donna era ospite ha lanciato il segnale di mancato rientro. Era partita alla mattina per un’escursione, comunicando la meta scelta, e si era scambiata dei messaggi con una conoscente, ma poi se ne erano perse le tracce.

Le prime ricerche avevano dato esito negativo finché i Vigili del Fuoco, usando la tecnologia Imsi Catcher applicata ad un drone, hanno agganciato il segnale emesso dal telefono della donna fornendo un’indicazione più precisa del luogo in cui si trovava.

Successivamente i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, la squadra SAF dei Vigili del Fuoco ed i Cinofili del Comando VVF di Aosta hanno provato a raggiungerlo via terra senza riuscire poiché il terreno si presentava troppo impervio da affrontare al buio per poi concludere l’operazione nella mattinata di oggi. La Guardia di Finanza si è occupata delle operazioni di Polizia Giudiziaria e l’elicottero dei Vigili del Fuoco ha in seguito recuperato la salma al verricello.

Groscavallo,Valli di Lanzo,Torinese,IMSI Catcher,Vigili del Fuoco,Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese,Guardia di Finanza,Comando VVF di Aosta,14 luglio,elicottero