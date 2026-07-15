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Roma: incendio in un palazzo a Labaro, 10 evacuati, due bambini trasportati al Gemelli

Il Faro
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Momenti di grande apprensione si sono vissuti nel pomeriggio di ieri in via Montefiorino, situata nel quartiere Labaro, nel quadrante nord di Roma. Un incendio è divampato all’interno del vano scale di un edificio residenziale, generando panico tra i residenti. L’allerta è scattata intorno alle 16:00, quando sul luogo dell’evento sono intervenute prontamente cinque squadre dei vigili del fuoco, che hanno subito avviato le operazioni di soccorso.

Interventi dei Vigili del Fuoco e Evacuazione

I pompieri hanno proceduto all’evacuazione di circa dieci persone, garantendo la sicurezza degli abitanti. Quattro residenti sono stati portati in salvo grazie all’uso dell’autoscala, mentre una situazione critica ha coinvolto una bambina di soli due mesi e un bambino di otto anni. Entrambi sono stati affidati alle cure del personale sanitario del 118 e trasportati in codice giallo presso il policlinico Gemelli per ricevere le necessarie attenzioni mediche.

Fortunatamente, l’incendio è stato successivamente posto sotto controllo dai vigili del fuoco, che hanno continuato a lavorare per garantire la bonifica e la messa in sicurezza dei locali interessati dalle fiamme. Le operazioni proseguono per assicurare che non ci siano ulteriori rischi per la comunità locale.

https://www.romadailynews.it/cronaca-di-roma/roma-incendio-in-un-palazzo-a-labaro-10-evacuati-due-bambini-trasportati-al-gemelli-0956059

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