Un’esplosione causata dalla rottura di una conduttura del gas ha provocato un incendio mortale nella zona nord di Edmonton.

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I vigili del fuoco sono intervenuti lunedì sera in un condominio a nord di Edmonton, dopo che l’edificio aveva preso fuoco in seguito a un’esplosione. Una persona è deceduta, mentre due risultano ancora disperse. Come riporta Sam Brooks della CBC, l’incidente è iniziato con un veicolo che si è scontrato con una conduttura del gas e ha costretto 35 residenti ad abbandonare le proprie abitazioni.

https://ca.news.yahoo.com/explosion-caused-gas-line-rupture-235223413.html