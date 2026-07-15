VIDEO – Incendio divora deposito della ditta Soviero, fumo nero visibile a chilometri di distanza

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Un vasto incnendio è divampato nel primo pomeriggio a via Palma, a Striano. A fuoco un deposito ormai in disuso della ditta di conserve alimentari Soviero. Le fiamme hanno fatto sprigionare una densa colonna di fumo nero, visibile a chilometri di distanza: all’interno del capannone interessato dall’incendio, infatti, da quanto si apprende, vi erano pedane in legno e anche macchinari industriali.

L’amministrazione di Striano ha invitato i cittadini ad adottate tutte le precauzioni del caso, evitando di recarsi nella zona interessata dalle fiamme e a chiudere le finestre degli edifici a ridosso del capannone divorato dall’incendio.

Impegnati sul fronte dell’incendio 40 caschi rossi con mezzi provenienti da Benevento e Sarno. L’incendio è stato posto rapidamente sotto controllo.