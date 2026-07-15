VIDEO – Maxi incendio a Gravina, fumo e fiamme: vigili del fuoco nell’area archeologica del Padre Eterno

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Un maxi incendio è scoppiato nella tarda mattinata di oggi a Gravina, con il rogo che si è sviluppato proprio sul costone della gravina a due passi dall’area archeologica del Padre Eterno dove sono al lavoro vigili del fuoco, volontari della protezione civile comunale e polizia locale. Fumo e fiamme sono ben visibili da più zone della città, con la comunità gravinese in ansia per uno dei luoghi simbolo del paese più volte scelto come set cinematografico di produzioni internazionali. Nelle operazioni di spegnimento è coinvolto anche un elicottero.

https://www.telebari.it/cronaca/259657-maxi-incendio-a-gravina-fumo-e-fiamme-vigili-del-fuoco-nellarea-archeologica-del-padre-eterno-video-e-foto.html