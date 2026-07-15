VIDEO – Thailandia – un incendio ha devastato un pub di Bangkok – 32 morti – più di 70 feriti di cui 24 “in condizioni critiche”

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Si è aggravato il bilancio delle vittime dell’incendio avvenuto domenica in un pub nel quartiere di Chatuchak a Bangkok: lo riporta la Bbc, secondo cui è salito a 32 il numero delle persone morte in seguito al rogo. I feriti sono più di 70. Le autorità, afferma l’emittente britannica, riportano che 27 delle persone decedute sono state identificate.



“Le indagini preliminari del dipartimento per la gestione dei disastri di Bangkok suggeriscono che l’incendio potrebbe essere stato causato da un cortocircuito in un condizionatore, sebbene non sia stata indicata alcuna causa ufficiale”, scrive sul suo sito web la Bbc, secondo cui i vigili del fuoco sono stati allertati dell’incendio da un automobilista di passaggio e sono riusciti a domare il rogo in circa mezz’ora.



Il premier thailandese Anutin Charnvirakul ha dichiarato che le cause dell’incendio sono ancora oggetto di indagine.



Un musicista che si esibiva nel pub e che è stato testimone dell’incendio avrebbe riferito di aver visto del fumo uscire da un interruttore vicino al palco prima di un blackout, poi si è sentita un’esplosione e un fumo denso ha rapidamente riempito il locale.

La maggior parte dei corpi, riporta la stampa locale, è stata trovata ammassata vicino e all’interno dei bagni. Si ritiene che, durante l’incendio e l’interruzione di corrente, i turisti, non riuscendo a vedere le uscite principali, abbiano tentato di rifugiarsi nei bagni, finendo per morire soffocati dal fumo e per le ustioni.

https://www.rainews.it/articoli/2026/07/bangkok-un-incendio-devasta-un-pub-almeno-27-morti–32c71aaa-10cd-452c-bdc3-475b5c0c6c6c.html