VIDEO – Un morto, tre dispersi e sedici persone tratte in salvo dopo l’affondamento di un’imbarcazione a pontone al largo di San Francisco.

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SAN FRANCISCO — Una persona è morta, tre risultano disperse e sedici sono state tratte in salvo dalle acque al largo di San Francisco dopo che un’imbarcazione a pontone è affondata martedì pomeriggio mentre trasportava principalmente familiari che partecipavano a una cerimonia commemorativa, hanno riferito le autorità.

Le squadre di soccorso giunte sul posto, vicino all’isola di Alcatraz, hanno trovato un’imbarcazione a tre ponti quasi completamente sommersa, con il motore ancora acceso e una perdita di carburante, ha dichiarato il capo dei vigili del fuoco di San Francisco, Dean Crispen.

Martedì sera, le autorità hanno avviato le ricerche dei dispersi in mare aperto sul lato occidentale del Golden Gate Bridge. Le ricerche, che hanno coinvolto sommozzatori, elicotteri e imbarcazioni, sarebbero continuate per tutta la notte, secondo quanto riferito dai funzionari.