Al via la terza edizione del Rome Fashion Show all’Eur

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Il ritorno dell’Alta Moda nella Capitale. Roma torna a essere il palcoscenico dell’eccellenza sartoriale. Il Rome Fashion Show #Haute Couture giunge alla sua terza edizione, confermando l’appuntamento per il 18 e 19 luglio 2026. L’evento, sotto la direzione artistica di Steven G. Torrisi, si svolgerà presso l’elegante cornice del Salone delle Colonne all’EUR.

L’obiettivo è riposizionare il comparto moda in uno scenario internazionale, unendo la tradizione del design alla spinta innovativa dei nuovi creativi, con grande attenzione agli standard tecnici delle collezioni. Tra i protagonisti attesi sulle passerelle capitoline figurano nomi storici e ambasciatori dello stile, in un calendario che ricorda l’eleganza che il fashion designer Zuccarello e altri maestri portano costantemente in scena.

https://www.ezrome.it/notizie/ultime-notizie/112762-al-via-la-terza-edizione-del-rome-fashion-show-alleur