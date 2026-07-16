venerdì, Luglio 17, 2026
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Vigili del fuoco

Attimi di paura per un’auto in fiamme nella galleria Tremonzelli

Il Faro
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VIGILI DEL FUOCO

Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 14:00, un’autovettura alimentata a gas metano ha improvvisamente preso fuoco all’interno della galleria Tremonzellisull’autostrada A19 Palermo-Catania. L’emergenza ha reso necessaria la chiusura del tratto in entrambe le direzioni di marcia per consentire le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area.
I Vigili del fuoco hanno domato il rogo e hanno soccorso una persona rimasta intossicata dal fumo della combustione, affidata poi al personale sanitario per le cure del caso.

L’autostrada è rimasta chiusa al traffico veicolare in entrambe le direzioni perché i Vigili del fuoco operassero in completa sicurezza. Presenti sul posto anche il personale Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e i rilievi di competenza.

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