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E’ di due feriti gravi il bilancio di una spaventosa carambola, che ha coinvolto un automezzo dei vigili del fuoco, avvenuta questa mattina sulla superstrada 268 del Vesuvio nella corsia direzione Angri, cento metri dopo l’uscita di Ottaviano centro.

I feriti, due vigili del fuoco del distretto di Napoli, sono stati soccorsi dagli stessi colleghi che facevano parte di un convoglio diretto nella nuova sede provvisoria di San Giuseppe Vesuviano. Per cause ancora da accertare, presumibilmente per un guasto meccanico alla Jeep di colore verde, c’è stato un ribaltamento dell’automezzo coinvolgendo i due occupanti.

Automezzo dei vigili del fuoco si ribalta sulla 268 nel Napoletano, gravemente feriti i due occupanti