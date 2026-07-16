VIDEO – Bolzano, crolla parte del palazzo del tribunale in ristrutturazione: un ferito lieve

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Questa mattina all’alba una parte del tribunale di Bolzano è crollata. Il cedimento ha coinvolto almeno un quarto dell’edificio, dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento.

Il palazzo risale al ventennio. Sono in corso sopralluoghi da parte dei vigili del fuoco, per escludere altri crolli. Sono andate distrutte diverse aule e diversi uffici. Completamente distrutta l’aula principale, quella della Corte d’Assise ma anche le due aule al terzo piano dove si tenevano le udienze civili. La parte centrale del Tribunale è completamente inagibile. E’ crollato i ‘passaggio’ tra Procura e Tribunale. Presente un quarto piano dove sono ubicati gli uffici sui lati di via Duca d’Aosta e Corso Italia che non è crollato. Le persone che vivono nei palazzi che si affacciano sulla piazza Tribunale, ovvero via Duca d’Aosta e Corso Italia, hanno parlato di un “boato fortissimo, un terremoto”, poi il crollo e la nube di polvere.

La Procura di Bolzano ha aperto un fascicolo d’inchiesta, l’ipotesi di reato è crollo colposo di costruzione che al momento è contro ignoti. L’indagine dovrà chiarire le cause del cedimento e verificare eventuali responsabilità legate ai lavori di ristrutturazione o alle condizioni dell’edificio. Il procuratore aggiunto Igor Secco, nel confermare l’inizio delle attività investigative ha detto: “Stiamo valutando cosa sequestrare”.

https://tg24.sky.it/cronaca/2026/07/16/bolzano-crolla-palazzo-tribunale