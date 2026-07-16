giovedì, Luglio 16, 2026
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Vigili del fuoco

Catania, incendio nella zona del Faro Biscari: intervengono i Vigili del Fuoco

Il Faro
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VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA

Nelle prime ore di questa mattina una densa colonna di fumo si è levata dalla zona sud della città, in via delle Ondine, non distante dal Faro Biscari di Catania.

La Sala Operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania ha disposto l’invio della prima partenza e di una seconda squadra della Sede Centrale, supportate da due Autobotti (ABP).

L’incendio ha interessato alcune baracche e diversi automezzi presenti nell’area. Le squadre dei Vigili del Fuoco hanno circoscritto e spento le fiamme, provvedendo inoltre a rimuovere e mettere in sicurezza alcune bombole di GPL presenti all’interno della zona interessata, scongiurando il rischio di ulteriori conseguenze.

Al momento non si registrano persone coinvolte.

Sul posto sono intervenuti anche personale della Polizia di Stato, della Polizia Locale e della Polizia Ambientale, ciascuno per le rispettive competenze, per la gestione della viabilità, la messa in sicurezza dell’area e gli accertamenti del caso.

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