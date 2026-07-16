Eur, la commissione cultura fa il punto sull’acquario

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Si riaccendono i riflettori sull’acquario dell’Eur dopo la nuova seduta della Commissione Cultura capitolina, che ha ricostruito gli ultimi sviluppi e indicato i passaggi attesi nei prossimi mesi. Dopo anni di rinvii e cantieri sospesi, si apre ora la fase delle verifiche tecniche per stabilire se e come il progetto potrà procedere.

L’amministratore delegato di EUR Spa, Claudio Carserà, ha ricordato che la concessione alla società Mare Nostrum risale al 2006, con un’apertura prevista tra il 2010 e il 2011. Le criticità emerse sia sul fronte dei lavori sia su quello finanziario hanno però bloccato l’opera, nonostante i tentativi di coinvolgere nuovi soggetti. Nel frattempo l’esposizione debitoria è aumentata.

Constatata l’assenza di interesse concreto da parte di potenziali investitori e a seguito della sentenza del tribunale che nel luglio 2025 ha riconosciuto l’inadempimento del concessionario, EUR Spa ha risolto il rapporto. Si è quindi aperta una nuova fase, con il concessionario in liquidazione giudiziale, avviata nell’aprile di quest’anno, che impone un diverso percorso per il recupero dell’immobile.

L’obiettivo dichiarato è rientrare in possesso della struttura entro la fine del 2026 o all’inizio del 2027. È in corso una due diligence di circa sei mesi per verificare lo stato del fabbricato e stimare i costi di completamento, passaggio indispensabile per definire i margini di un nuovo utilizzo e le modalità di rientro in disponibilità.

Le stime su affluenza e ricavi oggi risultano più contenute rispetto alle previsioni iniziali, rendendo necessaria una rivalutazione della sostenibilità economica. Lo stato di avanzamento è compreso tra il 25 e il 30%, con vasche e alcune opere realizzate, mentre risultano arretrate le aree multimediale, l’auditorium e la zona commerciale. Oltre agli investimenti per il completamento, saranno necessari interventi per il ripristino del laghetto dell’Eur.

Alla chiusura dell’iter attuale seguirà il confronto tra EUR Spa e Roma Capitale sugli scenari futuri. La Commissione ha dato disponibilità a collaborare perché la nuova progettualità possa valorizzare il quartiere Eur e l’intera città.

https://www.radioroma.it/2026/07/13/eur-la-commissione-cultura-fa-il-punto-sullacquario/