Interventi sul territorio marchigiano

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VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

INTERVENTI PER FORTE VENTO NELLE MARCHE – Sono circa 70 gli interventi effettuati nella notte dai Vigili del fuoco a causa del forte vento che ha interessato la nostra regione. Le richieste di soccorso hanno riguardato principalmente alberi, rami caduti sulla sede stradale e la messa in sicurezza di parti pericolanti.

Questi gli interventi effettuati finora, suddivisi per provincia:

Pesaro Urbino: 10

Ancona: 21

Macerata: 30

Fermo: 6

Ascoli Piceno: 5

Nella serata di ieri, inoltre, personale dei Comandi dei Vigili del fuoco delle Marche è partito alla volta di Reggio Emilia a supporto dei colleghi impegnati a fronteggiare le numerose richieste di soccorso registrate sul territorio.

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GABICCE MARE (PU) – INCENDIO PRESSO STRUTTURA RICETTIVA – I Vigili del fuoco stanno intervenendo a Gabicce Mare, in via Circonvallazione, per un incendio che ha interessato un locale situato a un piano alto di un hotel.

Sul posto sono operative diverse squadre dei Vigili del fuoco, con il supporto di personale proveniente anche dal Comando di Rimini.

Le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza sono tuttora in corso. Notizia in aggiornamento

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AMANDOLA (FM) – RECUPERO CAVALLO – Nella tarda serata di ieri, i Vigili del fuoco sono intervenuti in località Villa Conti per il recupero di un cavallo caduto in un dirupo.

In un primo momento la squadra VVF di Amandola, con il supporto del veterinario intervenuto sul posto, hanno tentato di far rialzare l’animale, ma senza successo.

Le operazioni di soccorso sono proseguite per tutta la notte e soltanto alle prime luci dell’alba, grazie anche all’intervento dell’elicottero Drago 170 del Nucleo di Pescara, è stato possibile recuperare il cavallo, successivamente affidato alle cure del personale veterinario.

Dal Comando di Fermo

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ANCONA – INCENDIO APPARTAMENTO – Nella tarda mattinata di oggi, la squadra dei Vigili del fuoco del Comando di Ancona è intervenuta per un incendio sviluppatosi all’interno di un appartamento in via Flaminia.

Giunta sul posto, la squadra ha prontamente provveduto allo spegnimento delle fiamme e alla successiva messa in sicurezza dell’appartamento.

Dal Comando di Ancona