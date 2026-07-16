Operaio resta ustionato mentre lavora a una condotta del gas

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VIGILI DEL FUOCO

Un operaio è rimasto ustionato mentre era intento a un lavoro di manutenzione su una condotta del gas nel comune di Castelnuovo Magra. L’evento è accaduto ieri mattina intorno alle 11.30. Durante i lavori l’uomo, per cause in corso di accertamento, è rimasto colpito da una fiammata e ha riportato gravi ustioni. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del fuoco che lo hanno soccorso e poi trasportato in ospedale con l’elicottero VF-152 del reparto volo di Genova.

I Vigili del fuoco poi hanno assistito il personale della locale azienda incaricata della gestione della gestione della rete del gas nella messa in sicurezza dello scenario.