Protocollo d’intesa tra Vigili del Fuoco e Croce Rossa Emilia Romagna per l’impiego di personale sanitario a bordo degli elicotteri

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VIGILI DEL FUOCO

I Vigili del fuoco e la Croce Rossa dell’Emilia Romagna hanno firmato un protocollo di collaborazione per l’impiego di personale sanitario a bordo degli elicotteri del Corpo Nazionale. L’accordo è stato sottoscritto giovedì 16 luglio nella sede della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco.

L’accordo stabilisce la collaborazione tra i due enti e consentirà l’imbarco di personale sanitario della Croce Rossa nel corso delle attività di protezione civile e calamità, sugli elicotteri del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

L’intesa permetterà di assicurare la presenza di figure sanitarie a bordo dei mezzi aerei durante tali operazioni. Per rendere operativo il protocollo, sono previsti prossimamente specifici addestramenti mirati a formare il personale sanitario per le procedure di imbarco e di sicurezza sui velivoli in forza al reparto volo di Bologna e sono in programma attività addestrative insieme ai sanitari per affinare le procedure in caso di attivazione.