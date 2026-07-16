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CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Sono pubblicate le graduatorie provvisorie relative al Bando per la selezione di 239 operatori volontari per il Servizio civile universale 2026/2027 per i progetti “ Oltre le Fiamme: la Protezione Civile dei Vigili del Fuoco” e “ Fuoco e Memoria: I Pionieri della Sicurezza”.

Le graduatorie stilate dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile sono state trasmesse al Dipartimento per le Politiche Giovanili ed il Servizio Civile Universale e si intendono quali provvisorie, fatte salve le relative verifiche di competenza.

MODALITA’ RICHIESTA COPERTURA POSTI VACANTI

Si comunica, inoltre, che a seguito delle procedure di selezione risultano disponibili n. 26 posti vacanti, di cui 18 posti afferenti alla graduatoria GMO e 8 afferenti alla graduatoria dei posti ordinari secondo tabella allegata.

Al fine di procedere alla copertura dei posti non assegnati, i candidati risultati idonei non selezionati potranno presentare la propria manifestazione di interesse al subentro presso una delle sedi con posti vacanti, che dovranno pervenire entro e non oltre il 27 luglio 2026, tramite posta certificata, al seguente indirizzo: riu.serviziocivileuniversale@cert.vigilfuoco.it

Non saranno prese in considerazione istanze pervenute oltre tale termine o con modalità diversa da quella indicata.

Si precisa che le eventuali manifestazioni saranno valutate nel rispetto dei criteri suppletivi per la copertura dei posti vacanti attualmente vigenti previsti dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.

Si invitano tutti i candidati a consultare periodicamente il sito istituzionale per eventuali aggiornamenti e comunicazioni relative alla procedura

https://www.vigilfuoco.it/media/notizie/pubblicazione-graduatorie-servizio-civile-universale