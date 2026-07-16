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Si avvia alla conclusione la rassegna cinematografica e culturale «Schermi di Piombo. Ombre e poteri, l’Italia dietro le quinte», progetto che negli ultimi mesi ha coinvolto il pubblico romano in un percorso di riflessione sulla storia recente del Paese attraverso il linguaggio del cinema. L’evento finale è in programma il 21 luglio 2026 presso l’Eur Social Park di Roma.

L’iniziativa, ideata da Leonardo Scuderi, ha proposto un viaggio tra memoria collettiva e cambiamenti sociali, ripercorrendo alcune delle pagine più significative dell’Italia contemporanea. Dopo aver dedicato numerosi incontri agli anni Settanta e Ottanta, segnati dalle tensioni degli anni di piombo e dalle grandi vicende che hanno influenzato la storia nazionale, la rassegna ha esteso il proprio sguardo agli anni Novanta e Duemila, epoche caratterizzate dall’avvento della tecnologia, dalla globalizzazione e dalle trasformazioni del mondo del lavoro.

L’ultimo appuntamento metterà al centro proprio il confronto tra generazioni diverse, affrontando temi che continuano a essere attuali: le aspettative dei giovani, l’incertezza economica, la precarietà occupazionale e le prospettive per il futuro. Un’occasione per riflettere su come il Paese sia cambiato nel corso degli ultimi decenni e su quali sfide attendano le nuove generazioni.

https://www.castingnews.eu/magazine/2026/07/15/schermi-di-piombo-chiude-a-roma-il-21-luglio-gran-finale-con-tutta-la-vita-davanti/