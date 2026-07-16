Tragedia in una cava, operaio muore schiacciato da un rullo

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Un operaio, Francesco Vona, vittoriese di 39 anni, ha perso la vita nella prima mattinata di oggi, 16 luglio, in un incidente sul lavoro avvenuto in una cava dell’azienda “Postumia Inerti” a Giavera del Montello. La tragedia si è consumata poco prima delle 8 in via San Rocco, dove l’uomo è rimasto schiacciato da un rullo. Il collega, P.Z., che era con lui è rimasto ferito in modo fortunatamente non grave. Secondo una prima ricostruzione il 39enne era intervenuto per soccorrere e liberare il collega, restando a sua volta stritolato dal macchinario. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Suem 118, i vigili del fuoco, i carabinieri della compagnia di Montebelluna e i tecnici del nucleo Spisal, il servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro. Indagini sono in corso per stabilire le cause della tragedia.

«Era una brava persona, un lavoratore, questa mattina mi ha salutato quando siamo arrivati, ci ho fatto due parole, poi io sono andato via. Era un amico, sei-sette anni che si lavorava insieme» ha detto un amico della vittima, Pierangelo Zanatta. In mattinata, presso la cava, è giunta anche la madre del 39enne. Il padre era scomparso qualche anno fa.