Tragedia sfiorata a Roccavignale: autogrù si ribalta e colpisce una casa

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VIGILI DEL FUOCO

Poco dopo le 14 un’autogru si è capovolta nella doppia curva sulla SP28 nel comune di Roccavignale. Il mezzo pesante si è fermato su un fianco bloccando del tutto il traffico veicolare.

Nell’incidente l’autogrù ha anche divelto l’angolo di una casa, fermandosi tra il guardrail e il cortile d’ingresso. L’autista è rimasto illeso e, per fortuna, in quel momento non transitavano auto e non c’erano persone a bordo strada o vicino alle case.

Per rimuovere l’ostacolo e ripristinare la viabilità è stato necessario far intervenire nella mattinata odierna un’altra autogrù idonea