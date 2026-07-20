Soccorsi al largo di Ardea,due uomini dopo essere rimasti ustionati nel violento incendio che ha distrutto il loro catamarano.

Entrambi hanno riportato diverse ustioni sul corpo. Il catamarano è andato a fondo dopo l’incendio

Si sono gettati in mare mentre la loro imbarcazione andava a fuoco. Due uomini di 54 e 48 anni sono stati soccorsi questa mattina al largo di Ardea, sul litorale a sud di Roma, dopo essere rimasti ustionati nel violento incendio che ha distrutto il loro catamarano.

A lanciare l’allarme sono state alcune unità da diporto in navigazione che hanno avvistato l’imbarcazione avvolta dalle fiamme e hanno contattato la Sala operativa della Capitaneria di Porto di Civitavecchia. Sotto il coordinamento del 3° Maritime Rescue Sub Centre (Mrsc), sono state immediatamente inviate sul posto due motovedette Sar della Guardia Costiera, provenienti dagli Uffici Marittimi di Anzio e Fiumicino.

I due uomini, feriti e con ustioni riportate durante l’incendio, sono stati recuperati in mare. In una prima fase erano stati soccorsi da un’altra imbarcazione, una barca a vela privata, che si era avvicinata al mezzo in fiamme per prestare assistenza.

Considerata la criticità della situazione, è stato richiesto l’intervento dell’elicottero Drago 162 dei Vigili del Fuoco. Un soccorritore è stato calato con il verricello sull’imbarcazione di appoggio e ha provveduto a imbragare e recuperare i due feriti, entrambi classificati in codice rosso, issandoli a bordo dell’elicottero.

https://roma.repubblica.it/cronaca/2026/07/18/news/ardea_barca_incendio_salvati_due_uomini-425479032