Durante un addestramento nel sassarese, l’elisoccorritore dei vigili del fuoco Pietro Isola colto da un malore muore

VIGILI DEL FUOCO

IL CORDOGLIO DEL CAPO DIPARTIMENTO VISCONTI E DEL CAPO DEL CORPO MANNINO

Questa mattina, durante un addestramento in elicottero sul lago del Temo, nel sassarese, l’elisoccorritore dei vigili del fuoco Pietro Isola è stato colto da un malore mentre era in acqua.

Subito soccorso dai colleghi del reparto volo di Alghero, è stato trasportato a Sassari dall’elicottero Drago e affidato alle cure del 118. Purtroppo il 59enne vigile del fuoco, che lascia la moglie e due figli, è deceduto presso l’ospedale SS. Annunziata di Sassari.

Il capo Dipartimento dei Vigili del fuoco Attilio Visconti e il capo del Corpo nazionale Eros Mannino esprimono la loro profonda vicinanza alla famiglia e ai colleghi del reparto volo dove Pietro Isola prestava servizio.