lunedì, Luglio 20, 2026
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Vigili del fuoco

Durante un addestramento nel sassarese, l’elisoccorritore dei vigili del fuoco Pietro Isola colto da un malore muore

Il Faro

VIGILI DEL FUOCO

IL CORDOGLIO DEL CAPO DIPARTIMENTO VISCONTI E DEL CAPO DEL CORPO MANNINO

Questa mattina, durante un addestramento in elicottero sul lago del Temo, nel sassarese, l’elisoccorritore dei vigili del fuoco Pietro Isola è stato colto da un malore mentre era in acqua.
Subito soccorso dai colleghi del reparto volo di Alghero, è stato trasportato a Sassari dall’elicottero Drago e affidato alle cure del 118. Purtroppo il 59enne vigile del fuoco, che lascia la moglie e due figli, è deceduto presso l’ospedale SS. Annunziata di Sassari.
Il capo Dipartimento dei Vigili del fuoco Attilio Visconti e il capo del Corpo nazionale Eros Mannino esprimono la loro profonda vicinanza alla famiglia e ai colleghi del reparto volo dove Pietro Isola prestava servizio.

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