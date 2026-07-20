Dalla tarda mattinata di oggi, i Vigili del Fuoco del Comando di Crotone sono impegnati nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio sviluppatosi all’interno di un’autodemolizione in località Campodenaro.

L’intervento, tuttora in corso, prosegue da oltre quattro ore e ha richiesto l’impiego di un imponente dispositivo di soccorso. Sul posto stanno operando più di quattro squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Crotone e del Distaccamento di Petilia Policastro, con il supporto del personale di Calabria Verde.

Presenti inoltre diverse pattuglie dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia Stradale e personale ANAS, impegnati nella gestione della viabilità e nel garantire la sicurezza dell’area interessata.

Le squadre dei Vigili del Fuoco sono al lavoro per circoscrivere il rogo e impedirne la propagazione alle aree circostanti, operando in condizioni particolarmente impegnative.

Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.

VIGILI DEL FUOCO DI CROTONE

Incendio in un’autodemolizione in località Campodenaro: in corso l’intervento dei Vigili del Fuoco di Crotone

Dalla tarda mattinata di oggi, i Vigili del Fuoco del Comando di Crotone sono impegnati nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio sviluppatosi all’interno di un’autodemolizione in località Campodenaro.

L’intervento, tuttora in corso, prosegue da oltre quattro ore e ha richiesto l’impiego di un imponente dispositivo di soccorso. Sul posto stanno operando più di quattro squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Crotone e del Distaccamento di Petilia Policastro, con il supporto del personale di Calabria Verde.

Presenti inoltre diverse pattuglie dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia Stradale e personale ANAS, impegnati nella gestione della viabilità e nel garantire la sicurezza dell’area interessata.

Le squadre dei Vigili del Fuoco sono al lavoro per circoscrivere il rogo e impedirne la propagazione alle aree circostanti, operando in condizioni particolarmente impegnative.

Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.