lunedì, Luglio 20, 2026
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Otto intossicati per una fuga cloro in piscina: bimbo in codice rosso

Il Faro

Episodio alle porte di Roma. In ospedale bambini e ragazzi fino a 15 anni, evacuati in 50 – Sono 8 i bagnanti intossicati per le esalazioni di cloro dalla piscina di un circolo sportivo a Mentana, alle porte di Roma.

Tra questi, un bimbo di 5 anni soccorso in codice rosso e altri 4 – tra i 10 e i 15 anni – in codice giallo.

Quando i vigili del fuoco sono giunti per i soccorsi, hanno rilevato un’alta esalazione di cloro, la cui inalazione potrebbe aver provocato i malori segnalati.

Sono stati fatti evacuare tutti i presenti, una cinquantina, e il circolo è stato temporaneamente chiuso. Sul posto anche i carabinieri.

Il bimbo di 5 anni è stato trasportato all’ospedale Sant’Andrea di Roma. 

https://www.unionesarda.it/news/italia/otto-intossicati-per-una-fuga-cloro-in-piscina-bimbo-in-codice-rosso-uzbwy2pm

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