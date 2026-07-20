VIDEO – 5 vigili del fuoco feriti in un incendio di vaste proporzioni nel Bronx, scoppiato a causa di un materasso in fiamme.

Oltre 200 vigili del fuoco e personale di pronto soccorso sono intervenuti dopo che un incendio divampato nel seminterrato si è propagato a due abitazioni occupate, distruggendo entrambi gli edifici.

NEW YORK — Cinque vigili del fuoco sono rimasti feriti quando un vasto incendio di quattro livelli ha distrutto due case nel Bronx nelle prime ore di giovedì: un incendio “devastante” che potrebbe essere scoppiato a causa di un materasso che ha preso fuoco, secondo quanto riferito dai funzionari del FDNY.

L’incendio è scoppiato nel seminterrato di un’abitazione in Briggs Avenue, vicino alla 194esima Strada Est, a Fordham, poco prima delle 8 del mattino, ha dichiarato il vice capo dei vigili del fuoco di New York, Timothy Keenan .

I vigili del fuoco hanno ricevuto la prima chiamata al 911 riguardante un materasso in fiamme nel seminterrato. Mentre si precipitavano sul posto, diverse altre chiamate al 911 segnalavano fiamme intense che fuoriuscivano dalla finestra del seminterrato e si propagavano attraverso un piccolo vicolo, incendiando l’edificio adiacente, ha detto Keenan.