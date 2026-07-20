VIDEO – I Vigili del fuoco stanno intervenendo per un incendio boschivo nel territorio comunale di Bolognola.

VIGILI DEL FUOCO DI MACERATA

BOLOGNOLA (MC) – Sul posto è impegnata la squadra AIB (Anti Incendio Boschivo) del Comando di Macerata nelle operazioni di spegnimento dell’area interessata.

A supporto delle squadre di terra è intervenuto anche l’elicottero AIB EliMarche, che ha effettuato numerosi lanci d’acqua. Nelle operazioni è impiegato anche il Canadair CAN 31, impegnato nei lanci per contenere la propagazione dell’incendio.

Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso.

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– AGGIORNAMENTO

Sono proseguiti per tutto il pomeriggio i lanci dei mezzi aerei sull’incendio boschivo nel territorio comunale di Bolognola.

A supporto del Canadair Can 31 e dell’elicottero AIB EliMarche, è stato impegnato anche l’elicottero VVF Erickson S64 per contenere la propagazione dell’incendio.

Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso.