lunedì, Luglio 20, 2026
Ultimo:
Vigili del fuoco

VIDEO – Incendio in un appartamento – due vittime, un uomo e una donna, e alcuni intossicati

Il Faro

VIGILI DEL FUOCO

MILANO, – Intervento dei vigili del fuoco questa sera a Milano, in via Padre Placido Riccardi, per un incendio sviluppatosi in un appartamento al sesto piano di uno stabile. L’edificio è stato evacuato in via precauzionale. Il bilancio è di due vittime, un uomo e una donna, e alcuni intossicati affidati alle cure del personale sanitario. Sul posto sono intervenuti sei mezzi dei vigili del fuoco, che hanno provveduto allo spegnimento dell’incendio e alla messa in sicurezza dell’area.

Potrebbe anche interessarti

Incidenti stradali sul t erritorio bergamasco –

Il Faro

Via Motti, si ribalta autobotte dei vigili del fuoco: due feriti

Il Faro

Linee di indirizzo per gli interventi di ricerca persona dispersa

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *