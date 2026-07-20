VIDEO – Sei morti e ventuno feriti a seguito di due terremoti in Perù; centinaia di sfollati.

Due terremoti hanno colpito la regione di Junín, in Perù, nella tarda serata di sabato, causando sei morti e 21 feriti. Le scosse hanno distrutto fragili case in mattoni di fango, costretto centinaia di persone ad abbandonare le proprie abitazioni e dato il via a operazioni di ricerca tuttora in corso.

Le squadre di ricerca e soccorso continuano a cercare sopravvissuti dopo che due terremoti, di magnitudo 5.1 e 3.7, hanno colpito la regione andina del Perù in rapida successione sabato sera. Almeno sei persone sono state confermate morte e altre 21 ferite, secondo un rapporto di Reuters .

Le autorità hanno dichiarato di non essere certe di quante altre persone potrebbero essere ancora intrappolate sotto le macerie.

Il terremoto ha danneggiato due ospedali della regione, oltre a siti storici, tra cui la croce di pietra di Cani Cruz e il convento di Santiago de León.

Funzionari dell’Istituto Nazionale di Protezione Civile del Perù hanno dichiarato ai media locali che i terremoti hanno distrutto quasi 48 case e danneggiato oltre 15 altre. Gli stessi funzionari hanno aggiunto che lo stile di costruzione degli edifici nella zona, che si basa principalmente su materiali rustici come l’adobe, “ha contribuito al maggiore impatto e ai danni più ingenti”.