VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Ore 9.30 intervento di soccorso tecnico urgente a Erba via Como per albero alto fusto caduto sulla sede stradale e su un furgone. Fortunatamente illeso il conducente.

Intervento in fase di espletamento, arteria stradale chiusa al transito

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Erba (Como), 21 luglio 2026 – Strada chiusa al transito in via Como a Erba, dove alle 9.30 un albero di alto fusto è stato abbattuto dalle raffiche di vento, cadendo sulla strada e colpendo un furgone in transito.

Il conducente è rimasto fortunatamente illeso, in quanto il tronco ha colpito il cofano e spaccato il parabrezza, senza raggiungere la parte dell’abitacolo, che è stata solo sfiorata. I vigili del fuoco sono intervenuti in emergenza per rimuovere l’albero: l’intervento è ancora in corso, la strada al momento rimane chiusa per consentire i lavori di rimozione e per garantire le condizioni di sicurezza fino al completamento delle verifiche.

Sono inoltre in corso altri interventi, ancora da quantificare, per la breve parentesi di maltempo e di vento di questa mattina.

https://www.ilgiorno.it/como/cronaca/erba-albero-abbattuto-vento-furgone-5501c688