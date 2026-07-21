mercoledì, Luglio 22, 2026
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Vigili del fuoco

VIDEO – Bambina di 10 anni dispersa nel lago di Como: ricerche in corso

Il Faro

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Sono in corso le ricerche di una bambina di 10 anni che, dopo essersi tuffata nelle acque del lago di Como, in località Tempio Voltiano, non sarebbe più riemersa.

Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco del Comando di Como con una squadra terrestre, il personale specializzato nel soccorso acquatico e un’imbarcazione.

Presenti anche l’elisoccorso del 118 e le imbarcazioni della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza.

Sono stati inoltre inviati l’elicottero dei Vigili del Fuoco proveniente da Torino, con sommozzatori a bordo, e ulteriori unità del Nucleo Sommozzatori di Torino.

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