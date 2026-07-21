Francia, tragedia vicino a Bordeaux: due vigili del fuoco morti durante un incendio a Mérignac

Una grave tragedia ha colpito il corpo dei vigili del fuoco francesi. Due pompieri sono morti oggi mentre erano impegnati nelle operazioni di spegnimento di un incendio a Mérignac, comune situato nella Gironda, nelle vicinanze di Bordeaux, nel sud-ovest della Francia. I due soccorritori erano intervenuti per fronteggiare un rogo divampato all’interno di un edificio. La notizia della loro morte è stata resa pubblica dal ministro dell’Interno francese Laurent Nuñez, intervenuto durante la sessione di domande all’Assemblea nazionale.

L’incendio si è verificato a Mérignac, uno dei principali centri dell’area metropolitana di Bordeaux. Durante le operazioni di spegnimento, due vigili del fuoco hanno perso la vita in circostanze sulle quali, al momento dell’annuncio istituzionale, non sono stati forniti ulteriori particolari. A confermare il drammatico bilancio è stato direttamente il ministro dell’Interno Laurent Nuñez, che ha comunicato la notizia nel corso dei lavori parlamentari. “Ho appena appreso che due vigili del fuoco sono morti mentre combattevano un incendio a Mérignac, nella Gironda, un incendio in un edificio”, ha dichiarato il ministro, senza aggiungere altri dettagli sulla dinamica dell’accaduto.