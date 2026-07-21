Ancora qualche focolaio ma la situazione è sotto controllo per l’incendio che ha colpito il territorio di Cammarata negli ultimi due giorni.

Le fiamme, partite da contrada Bocca di Capra e propagatesi verso altre contrade Piano D’Amata, Serre, Saraceno, Salaci e Rossino, hanno causato danni a capannoni nella zona, foraggi e campi di grano. Complessivamente il rogo ha interessato 250 ettari di terreno demaniale, macchia mediterranea, vegetazione spontanea e civili abitazioni.

Sono state evacuate 200 persone. Sul posto hanno lavorato i vigili del fuoco, il personale della Forestale e della Protezione civile. Impiegati 4 velivoli antincendio.

Le fiamme hanno interessato anche il vicino territorio di Castronovo di Sicilia. Ho visto con i miei occhi il lavoro straordinario di tante donne e tanti uomini impegnati senza sosta per proteggere il nostro territorio – dice il sindaco di Cammarata Giuseppe Mangiapane -. Il mio pensiero, e quello dell’intera amministrazione, va a tutte le persone che hanno subito danni. A loro esprimiamo la nostra più sincera vicinanza.

https://www.giornalecentrosicilia.it/2026/07/21/incendi-a-cammarata-distrutti-250-ettari-di-terreno-200-persone-evacuate-a-menfi-malore-per-un-vigile-del-fuoco-carbonizzati-terreni/