Incendio in una struttura dismessa nell’area del Centro Direzionale.

VIGILI DEL FUOCO

Intervento dei vigili del fuoco nel pomeriggio a Napoli, in via Fernando Imparato, per un incendio sviluppatosi all’interno di una struttura dismessa nell’area del Centro Direzionale.

Le fiamme hanno interessato rifiuti presenti all’interno dell’edificio. Sul posto sono intervenute la squadra della sede centrale con autobotte e il carro schiuma.

L’incendio è stato spento e sono in corso le operazioni di messa in sicurezza della struttura.