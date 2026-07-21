Incendio scoppiato all’hotel Continental Park di Lucerna

Le fiamme hanno danneggiato le camere situate nel sottotetto dell’albergo – Sfollati gli ospiti, mentre il ristorante e gran parte della struttura hanno già riaperto.

L’incendio scoppiato ieri sera all’hotel Continental Park di Lucerna ha danneggiato 19 camere tutte situate nel sottotetto. La restante parte dell’edificio, che conta 67 camere, non è stata interessata dal rogo, secondo quanto riferito dallo stesso albergo questa sera. Unico ferito è un pompiere, che ha riportato lievi lesioni a un braccio, mentre ospiti e personale sono rimasti illesi.

Gli ospiti, sfollati, sono stati presi in cura da un Care Team e alloggiati in altri alberghi, indica la nota. Le attività alberghiere nella parte dell’edificio non interessata dalle fiamme, lungo la Murbacherstrasse, proseguono regolarmente. Anche il ristorante «Bellini Locanda Ticinese» ha riaperto i battenti, viene sottolineato.

L’incendio, scoppiato sul tetto dell’hotel, è stato domato dai pompieri nella serata di ieri. L’allarme era stato dato alle 19:39, aveva riferito a Keystone-ATS il portavoce del corpo dei pompieri Marcel Spengler.

https://www.ticinonews.ch/svizzera/incendio-allhotel-continental-park-di-lucerna-distrutte-19-camere-un-pompiere-ferito-439162