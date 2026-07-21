Montevarchi ricorda la Liberazione e l’eccidio di Borro al Quercio

rezzo, 21 luglio 2026 – Si sono svolte presso la Caserma dei Vigili del Fuoco di Montevarchi le celebrazioni dedicate all’anniversario della Liberazione della città e alla commemorazione dell’eccidio di Borro al Quercio, uno dei momenti più tragici della storia locale durante la Seconda guerra mondiale. Alla cerimonia ha preso parte l’Amministrazione comunale, rappresentata dal vicesindaco Cristina Bucciarelli, insieme alle autorità civili e militari e alle associazioni del territorio, che hanno voluto rendere omaggio alla memoria delle vittime e rinnovare il ricordo di quanti contribuirono alla riconquista della libertà. L’iniziativa ha rappresentato un momento di riflessione sui valori della Resistenza, della pace e della democrazia, con il ricordo dell’eccidio di Borro al Quercio e degli eventi che portarono alla Liberazione di Montevarchi, affinché il sacrificio di chi perse la vita continui a essere tramandato alle nuove generazioni

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