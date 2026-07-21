Si sente male dopo l’arresto in autostrada, ma le manette si incastrano: donna liberata dai vigili del fuoco

Le manette non si aprivano più e la donna, arrestata poco prima dalla polizia stradale, è rimasta con i polsi bloccati fino all’arrivo dei vigili del fuoco. Per liberarla senza provocarle ferite è stato necessario segare lentamente il metallo, proteggendo mani e braccia con appositi schermi. È accaduto nella notte nell’area di servizio Calaggio nord, lungo l’autostrada A16 Napoli-Canosa, nel territorio di Vallata, in provincia di Avellino.

La donna, proveniente dalla provincia di Bari, era stata fermata e ammanettata dagli agenti della Polstrada, ma il dispositivo di sicurezza si è accidentalmente inceppato. Nella concitazione degli eventi la donna ha accusato anche un malore, rendendo necessario un intervento particolarmente delicato. Sul posto è stata quindi inviata una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Bisaccia.

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