Vigili del fuoco morti nella forra dell’Avello, a processo il direttore del Parco nazionale della Maiella

Il gup del tribunale di Chieti ha disposto il rinvio a giudizio di Luciano Di Martino, 50 anni, direttore del Parco nazionale della Maiella, accusato di omicidio colposo per la morte dei vigili del fuoco Emanuele Capone e Nico Civitella.

A riferirlo è l’agenzia Agi. I due pompieri, entrambi di 42 anni, persero la vita il 30 aprile 2025 durante un’escursione nella forra del fiume Avello, nel territorio di Pennapiedimonte. Il processo si aprirà nel mese di settembre, mentre i familiari delle vittime si sono costituiti parte civile.

Le contestazioni formulate dalla procura riguardano la gestione degli accessi alla gola e la mancanza, nella zona del Balzolo, di una segnaletica ufficiale che vietasse l’ingresso o informasse gli escursionisti dei pericoli presenti. Secondo la ricostruzione dell’accusa, la forra non avrebbe dovuto essere accessibile perché priva delle condizioni minime di sicurezza necessarie per praticare attività sportive.

Nell’area, stando agli elementi raccolti durante le indagini, sarebbero stati presenti soltanto cartelli artigianali, collocati da ignoti appassionati, che indicavano l’accesso alla forra come se si trattasse di un itinerario autorizzato. Al direttore del Parco viene contestato di non aver fatto rimuovere quelle indicazioni ritenute fuorvianti e di non aver disposto un divieto esplicito e chiaramente visibile.

L’attività di canyoning nella forra dell’Avello, inoltre, sarebbe stata conosciuta e pubblicizzata anche attraverso alcuni canali internet. Il torrentismo consiste nella discesa di gole strette attraversate da corsi d’acqua, con l’utilizzo di corde e imbracature.

La dinamica della tragedia è stata ricostruita anche grazie alle testimonianze di Giulio De Panfilis e Gabriele Buzzelli, gli altri due vigili del fuoco che parteciparono all’escursione e riuscirono a salvarsi. I quattro, liberi dal servizio, partirono a piedi dal Balzolo, raggiunsero il Vallone delle Tre Grotte e successivamente imboccarono l’alveo del fiume Avello.

Arrivati nei pressi di una cascata, Buzzelli si lasciò scivolare nel laghetto sottostante e venne soccorso da De Panfilis. Poco dopo Capone effettuò la stessa manovra, ma rimase incastrato tra le rocce sul fondo, trascinato dalla forza dell’acqua. Civitella tentò di raggiungerlo e salvarlo, ma venne a sua volta inghiottito dal torrente.

De Panfilis e Buzzelli scesero quindi verso valle per cercare il segnale telefonico e dare l’allarme. Buzzelli, in stato di choc e ipotermia, fu costretto a fermarsi, mentre De Panfilis riuscì a contattare i soccorritori e successivamente tornò indietro per aiutare il collega. Buzzelli venne ricoverato in ospedale, mentre De Panfilis rimase illeso.

Per recuperare i corpi di Capone, teatino e padre di due figli, e di Civitella, residente a Guardiagrele con la famiglia, furono necessarie circa 70 ore di ricerche e l’intervento di 120 soccorritori.