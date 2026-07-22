Assegnato un nuovo automezzo antincendio elettrico ai Vigili del Fuoco Volontari dell’Isola di Capraia

VIGILI DEL FUOCO

Nella mattinata di martedì 21 luglio si è tenuta una riunione sull’Isola di Capraia tra il comandante dei vigili del fuoco di Livorno, Pietro Vincenzo Raschillà, e il Sindaco, Maria Ida Bessi, per confermare l’attivazione del presidio stagionale estivo che sarà operativo il prossimo mese di agosto, un potenziamento della presenza dei vigili del fuoco di Livorno sull’Isola ordinariamente garantita da un distaccamento volontario istituito nel 2018.

Nell’occasione è stato presentato il nuovo automezzo antincendio leggero MAXUS T90, totalmente elettrico, assegnato ai vigili del fuoco volontari di Capraia. Questo automezzo dalle elevate dotazioni tecnologiche è particolarmente adatto per le caratteristiche dell’isola ed è stato allestito con un modulo antincendio boschivo.

Il sindaco di Capraia Isola, nel ringraziare il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco per l’attenzione dimostrata nei confronti della popolazione isolana e dei numerosi turisti che l’affollano durante l’estate, ha manifestato la volontà dell’amministrazione comunale di individuare un terreno dove poter edificare una sede definitiva per il distaccamento volontario che è ospitato, in via provvisoria, in una porzione della sala polivalente ubicata in prossimità dell’elisuperficie dell’Isola.