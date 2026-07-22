Commemorazione di Massimo Viglierco – ha perso la vita mentre era alla guida di un’autopompa diretta verso un intervento di soccorso.

VIGILI DEL FUOCO

Domenica 19 luglio, a 3 anni dalla sua scomparsa, il comando di Torino ha ricordato il Vigile coordinatore Massimo Viglierco.

I Vigili del Fuoco si sono recati a Castellamonte, nel luogo dell’incidente, per deporre gli omaggi floreali sotto la targa celebrativa dedicata in onore di Massimo. La giornata di commemorazione è stata celebrata per ricordare il tragico incidente a Castellamonte del 19 luglio 2023, il giorno in cui il pompiere di 55 anni, in servizio al distaccamento di Ivrea, ha perso la vita mentre era alla guida di un’autopompa diretta verso un intervento di soccorso.

Presenti alla cerimonia i familiari di Massimo, il sindaco di Castellamonte, il consigliere regionale Mauro Fava, il vice sindaco di Cuorgnè e i Carabinieri di Castellamonte.