Escursinisti dispersi – ritrovati nella notte grazie alle tecnologio del Vigili del Fuoco

DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO DELLA LOMBARDIA

Sono terminate con esito positivo le ricerche di due escursionisti dispersi nell’area dell’Alpe Veglia, in provincia del Verbano-Cusio-Ossola.

L’allarme è scattato nella serata di ieri, quando i familiari, non vedendoli rientrare e non riuscendo più a contattarli, hanno richiesto l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono stati immediatamente inviati i Vigili del Fuoco con squadre terrestri, il Nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) e la squadra specializzata IMSI Catcher della Direzione Regionale Lombardia. Alle operazioni hanno inoltre partecipato i tecnici del SAGF della Guardia di Finanza e del CNSAS.

L’area interessata dalle ricerche era completamente priva di copertura telefonica, circostanza che aveva impedito ai due escursionisti di comunicare con i familiari. Grazie all’impiego della tecnologia in dotazione ai Vigili del Fuoco e all’elaborazione dei dati di rete dei due terminali da parte dell’Ufficio IMSI Catcher della Direzione Regionale Lombardia, è stato possibile individuare l’area in cui concentrare le ricerche e indirizzare con precisione le squadre operative.

Dopo alcune ore, marito e moglie sono stati localizzati in buone condizioni di salute presso un rifugio, dove avevano deciso di fermarsi a causa della stanchezza e del sopraggiungere dell’oscurità.

Una volta raggiunti dai soccorritori, i due escursionisti sono stati scortati a valle, dove ad attenderli vi erano anche i familiari, giunti dalla Liguria.

Le operazioni sono state coordinate dalla sala operativa dei Vigili del Fuoco di Verbania.

L’intervento si è concluso positivamente senza conseguenze per le persone coinvolte, confermando ancora una volta l’importanza dell’integrazione tra le tecnologie avanzate di localizzazione e l’attività delle squadre di soccorso operanti sul territorio.